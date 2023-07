Pogacar blaakt van vertrouwen op de rustdag, Van Aert verkozen tot strijdlustigste renner van de eerste week

Wout van Aert is verkozen tot de meest strijdlustige rennervan de eerste Tour-week. De ASO had negen renners genomineerd waarop surfers via Twitter konden stemmen, met daarbij ook Wout van Aert en Victor Campenaerts. Van Aert verzamelde met 1.129 retweets de meeste stemmen en wordt zo automatisch geselecteerd voor de verkiezing van de Superstrijdlust in de Tour. Die prijs wordt op het einde van de Tour uitgedeeld op de Champs-Elysées.

17 uur 23. Van Aert meest strijdlustige renner van week 1. Wout van Aert is verkozen tot de meest strijdlustige rennervan de eerste Tour-week. De ASO had negen renners genomineerd waarop surfers via Twitter konden stemmen, met daarbij ook Wout van Aert en Victor Campenaerts. Van Aert verzamelde met 1.129 retweets de meeste stemmen en wordt zo automatisch geselecteerd voor de verkiezing van de Superstrijdlust in de Tour. Die prijs wordt op het einde van de Tour uitgedeeld op de Champs-Elysées. .

clock 16:54

16 uur 54. Het kan een voordeel zijn dat Adam Yates zo hoog in het klassement staat. Hij is bijzonder goed in vorm en ik denk dat hij alleen maar beter wordt in deze Tour. Dat moeten we kunnen uitspelen in de komende ritten. Hij is een uitstekende ploegmaat en dat hij dicht staat in de stand zorgt er ook voor dat ik wat meer op mijn gemak kan zijn. . Tadej Pogacar.