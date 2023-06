Julie Vanloo in de wolken door felicitaties van haar idool Kevin Durant voor Belgian Cats

Op zondag veroverden de Belgian Cats voor de allereerste keer de titel op het Europees Kampioenschap basketbal.

Hun prestatie werd niet alleen in Europa opgemerkt, maar ook in het mekka van het basketbal, de Verenigde Staten. Niemand minder dan NBA-superster Kevin Durant stuurde zijn felicitaties naar de Cats.



"Gefeliciteerd team", stuurde de basketballegende in een persoonlijk bericht naar Julie Vanloo op Instagram.

Dat Julie Vanloo superfan is van Kevin Durant is geen geheim. Op de openingsceremonie op Olympische Spelen in Tokio zocht ze haar idool op en wist ze een foto te bemachtigen (bekijk de beelden hieronder).