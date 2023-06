België is allerlaatste na 2e dag van de Europese Spelen, degradatie wenkt

clock 22:19 22 uur 19. België op degradatieplaats op EK voor landenteams. België heeft er een slechte dag opzitten bij het EK atletiek voor landenteams, onderdeel van de Europese Spelen. Het is 16e en allerlaatste na 25 van de 37 onderdelen, terwijl de laatste 3 degraderen naar de 2e divisie. Slechts 3 van de 14 Belgen eindigden op de 2e dag bij de eerste 8: Elien Vekemans was 4e in het polsstokspringen, Julien Watrin was 5e op de 400 meter horden en de Belgian Rockets waren 8e op de 4x100 meter. Echte underperformers waren er zaterdag niet, maar de lastminute forfaits van Anne Zagré en Hanne Claes kostten wel heel veel punten. Op de 100m horden sprong Jolien Boumkwo nog in en ze raapte zo 2 punten op, maar op de 400 meter horden kwam er geen Belgische atleet aan de start. Na de 1e dag was België nog 13e, maar na de 2e dag is het teruggevallen naar de 16 plaats met 159 punten. Eén puntje hoger dan de Belgen staat Turkije, nog een puntje hoger staat Noorwegen. Maar om het behoud in de hoogste afdeling te verzekeren, is een 13e plaats nodig. Daar staat momenteel Griekenland, met 12.5 punten meer dan België. Italië staat zoals verwacht ruimschoots aan de leiding in Chorzow. . België op degradatieplaats op EK voor landenteams België heeft er een slechte dag opzitten bij het EK atletiek voor landenteams, onderdeel van de Europese Spelen. Het is 16e en allerlaatste na 25 van de 37 onderdelen, terwijl de laatste 3 degraderen naar de 2e divisie. Slechts 3 van de 14 Belgen eindigden op de 2e dag bij de eerste 8: Elien Vekemans was 4e in het polsstokspringen, Julien Watrin was 5e op de 400 meter horden en de Belgian Rockets waren 8e op de 4x100 meter.



Echte underperformers waren er zaterdag niet, maar de lastminute forfaits van Anne Zagré en Hanne Claes kostten wel heel veel punten. Op de 100m horden sprong Jolien Boumkwo nog in en ze raapte zo 2 punten op, maar op de 400 meter horden kwam er geen Belgische atleet aan de start.



Na de 1e dag was België nog 13e, maar na de 2e dag is het teruggevallen naar de 16 plaats met 159 punten. Eén puntje hoger dan de Belgen staat Turkije, nog een puntje hoger staat Noorwegen.



Maar om het behoud in de hoogste afdeling te verzekeren, is een 13e plaats nodig. Daar staat momenteel Griekenland, met 12.5 punten meer dan België. Italië staat zoals verwacht ruimschoots aan de leiding in Chorzow.

clock 22:18 22 uur 18. Europese Spelen Zilver voor 3x3 Belgian Lions op Europese Spelen: trio geraakt in finale opnieuw niet voorbij boeman Letland

clock 20:11 20 uur 11. Vervoort knalt België naar finale. De Belgian Lions hebben zich geplaatst voor de finale van het 3x3-toernooi en strijden straks om het goud.



Nog altijd zonder wisseloptie door de blessure van Caspar Augustijnen knokten Dennis Donkor, Bryan De Valck en Thibaut Vervoort zich zaterdagavond in de halve finales ook voorbij Duitsland: 21-15.



Vervoort was opnieuw de Belgische topschutter met 12 punten, waarvan 4 tweepunters. Donkor maakte 5 punten, De Valck 4.



In de finale neemt België het om 21.35 uur op tegen Letland, de jongste jaren toch een beetje de boeman van de Belgen. De regerende kampioen treedt op de Europese Spelen wel niet aan met zijn sterkste kwartet.

clock 19:17 19 uur 17. Watrin 5e op 400m horden. Julien Watrin is zaterdag 5e geworden op de 400 meter horden in Polen. Watrin klokte af in 49"56. Het Belgisch record van Watrin staat sinds vorig jaar op 48"66. Zijn seizoensbeste bedraagt 49"45.



"Ik heb hier gemengde gevoelens bij", zei Watrin over zijn race. "Het was niet mijn beste race, maar het was ook niet slecht."



"Voor mijn mindere prestaties van de voorbije weken zijn verschillende redenen. Ten eerste heb ik 3 weken verloren door een pubalgie, maar het is ook wennen aan een nieuw passenritme waarbij ik in één stap minder naar de eerste horde loop."



"Daar komt nog eens bij dat ik in juni 5 examens heb afgelegd (Watrin heeft al een master burgerlijk ingenieur op zak, maar volgt nu nog een bijkomende master sociologie-filosofie, red.) én veel gereisd heb naar wedstrijden, dus het is allemaal wat te veel geweest. Nu heb ik even rust nodig."





clock 19:14 19 uur 14. Polsstokspringster Elien Vekemans flirt met PR. Elien Vekemans is zaterdag als 4e geëindigd in het polsstokspringen bij het EK atletiek voor landenteams in het Poolse Chorzow, onderdeel van de Europese Spelen.



Het Belgisch record U23 van Vekemans stond sinds 2 weken op 4,42m. Daar deed ze in Chorzow dus in één klap 8 cm bij



Dat is de beste Europese jaarprestatie bij de beloften. Zo trekt Vekemans in julie als favoriet naar het EK U23. Ze nadert ook tot op 1 cm van het 5 jaar oude Belgisch record van Fanny Smets.



"Op training voelde ik dat dit erin zat, dus echt verbaasd heb ik mezelf niet. Maar ik ben natuurlijk heel blij, zeker omdat ik het hier op het grote toneel doe", reageert Vekemans.



clock 17:38 17 uur 38. Prieels strandt in 1/8e finales compound. Boogschutter Sarah Prieels is er niet in geslaagd om zich te kwalificeren voor de kwartfinales van de individuele compoundcompetitie. In de 1/8e finales verloor de 33-jarige Prieels nipt met 143-142 van de Finse Satu Nisula in het Plaszowianka Archery Park in Krakau. Prieels werd eerder vierde in de kwalificatieronde.

clock 17:37 17 uur 37. Lucie Delcoigne wordt 11e in bouldercompetitie. Sportklimster Lucie Delcoigne is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van de bouldercompetitie op de Europese Spelen. In Tarnow eindigde de 21-jarige Delcoigne op de 11e plaats (0T2z 0 5).



De top zes stoot door naar de finale, die zondagavond (20u) voorzien is. De Franse Zelia Avezou (3T3z 5 4) was de beste van de 18 deelneemsters. Vrijdag greep Delcoigne ook naast de finale in de leadcompetitie. Ze werd gedeeld 15e.

clock 16:47 16 uur 47. 3x3 Lions met zijn drieën naar laatste vier. De 3x3 Belgian Lions hebben zich geplaatst voor de halve finales op de Europese Spelen in het Poolse Krakau. In de kwartfinales wonnen Dennis Donkor, Thibaut Vervoort en Bryan De Valck nipt met 21-20 van Oostenrijk.



De topschutter bij de Belgen met 15 punten was Vervoort, die met een tweepunter de eindstand vastlegde. Donkor en De Valck maakten elk 3 punten.



De Belgische mannen, door de blessure van Caspar Augustijnen zonder invaller, spelen om 19.45 uur hun halve finale tegen Duitsland. De andere halve finale gaat tussen Letland en Polen.

clock 16:46 16 uur 46. Het was een ongelooflijke match die beslist werd met en onwaarschijnlijk shot van Thibaut Vervoort, mooier kan het niet zijn. We zijn er nog niet, maar we gaan proberen een medaille te halen voor Caspar Augustijnen. 3x3-bondscoach Steve Ibens.

clock 16:45 16 uur 45. 3x3-coach Steve Ibens: "Niet gespaard door de refs". 3x3-coach Steve Ibens: "Niet gespaard door de refs"

clock 13:53 13 uur 53. Mayssen Lambot neemt eerste horde in bokstoernooi. Bokser Mayssen Lambot (-54 kg) heeft haar eerste klip met succes omzeild. In de 1e ronde versloeg ze de Moldavische Iulia Coroli op punten.



De 5 scheidsrechters gaven de 23-jarige Lambot allemaal het voordeel (5-0), telkens met dezelfde score (29-28). Maandag staat ze in de 1/8e finales oog in oog met de Zweedse Zehra Milli, die vrij was in de eerste ronde.



Vanaf de halve finales liggen rechtstreekse olympische tickets klaar voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs.

clock 12:19 12 uur 19. Adrien Rassenfosse kan voorbeeld van Nuytinck niet volgen. Geen twee op twee voor de mannelijke tafeltennissers in Polen. Terwijl Cédric Nuytinck zich eerder wist te kwalificeren voor de 1/8e finales, werd Adrien Rassenfosse (ITTF-94) wel uitgeschakeld in de 1/16e finales. In de eerste ronde ging onze landgenoot met zware 4-0-cijfers onderuit tegen de ervaren Zweed Kristian Karlsson (ITTF-21). Het werd 11-8, 11-8, 12-10 en 11-6.

clock 12:09 12 uur 09. Mijn eerste doel is bereikt. Maar ik wil graag nog eens de kwartfinales spelen, zoals vier jaar geleden op de Europese Spelen in Minsk. Cédric Nuytinck.

clock 11:52 11 uur 52. Tafeltennisser Cédric Nuytinck naar 1/8e finales na sterke comeback. Cédric Nuytinck (ITTF-121) heeft zich geplaatst voor de achtste finales van het tafeltennistoernooi bij de mannen. De 30-jarige Nuytinck won in de eerste ronde na een fenomenale comeback met 4-3 van de Portugees João Pedro Ferreiro Geraldo (ITTF-37). Onze landgenoot verloor de eerste drie sets maar pakte daarna de volgende vier. Het werd 8-11, 10-12, 4-11, 11-8, 11-9, 11-4 en 11-7 na 53 minuten. Nuytinck had zich vrijdag via een kwalificatieronde geplaatst voor de hoofdtabel. Om door te stoten naar de kwartfinales, moet Nuytinck voorbij de Kroaat Andrej Gacina (ITTF-27) of de Sloveen Deni Kozul (ITTF-134).

clock 11:51 11 uur 51. Taekwondo: Raheleh Asemani sneuvelt in eerste ronde. Taekwondoka Raheleh Asemani is er daarnet niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de kwartfinales in de klasse tot 57 kilogram. Als vierde reekshoofd verloor Asemani in de eerste ronde met 1-2 van de Hongaarse Luana Marton, nummer 13 in de wereld. Ook in de herkansingen moest ze haar meerdere erkennen in de 20-jarige Griekse Faidra Kalteki. Die haalde het met 2-1 en mag later op de avond om de bronzen medaille kampen. De 34-jarige Asemani werd in 2016 op de Olympische Spelen van Rio knap vijfde. Kort daarna volgde een bronzen medaille op het EK, wat haar in 2021 opnieuw lukte. De Spelen van Tokio haalde ze niet. In Parijs hoopt Asemani er volgend jaar wel opnieuw bij te zijn.