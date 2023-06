Kampioen Oostende lokt Kangoeroes-talent Joppe Mennes naar de kust

De overgang van de 1,97m grote Joppe Mennes van Kangoeroes Mechelen naar Oostende hing al een tijdje in de lucht, maar vandaag heeft de kustploeg de komst van de forward officieel gemaakt.

De 20-jarige Mennes speelde de voorbije 2 seizoenen met een dubbele licentie, waarmee hij ook voor tweedeklasser Guco Lier kon uitkomen.

De belofte-international had dit jaar een belangrijk aandeel in het sterke seizoen van Mechelen, waar hij gemiddeld goed was voor bijna 4 punten en 2 rebounds in 15 minuten per wedstrijd. Mennes eindigde het seizoen wel in de lappenmand door een kuitbeenblessure.

Voor Oostende is Mennes de 2e Belgische aanwinst op 2 dagen tijd. Gisteren kondigde de Belgische kampioen ook al de terugkeer aan van ervaren rot Sam Van Rossom, die na een prachtige carrière in het buitenland volgend seizoen opnieuw aan de slag gaat in eigen land.