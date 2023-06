Elise Mertens verlaat grastoernooi van Rosmalen met rugpijn

De Australische lucky loser Priscilla Hon (WTA-176), die Lys (WTA-156) kwam vervangen, kreeg vandaag van de organisatie te horen dat niet de Belgische nummer 28 van de wereld tegenover haar zou staan. Elise Mertens kampt met een blessure aan haar linkeronderrug.





Zo krijgen we een duel van lucky losers. De Amerikaanse Sachia Vickery (WTA-179) neemt de plaats in van Mertens.



In het dubbelspel krijgt het duo Kalasjnikova/Sasnovitsj een vrijgeleide naar de halve finale. Elise Mertens won gisteren samen met de Nederlandse Demi Schuur in de eerste ronde, maar schrapt ook het dubbelspel.