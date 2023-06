Mercedes herademt met dank aan... Mick Schumacher: "Hij levert fantastisch werk"

Ook George Russell, die van de 12e naar de 3e plek oprukte, strooide met lof voor Schumacher. "Dit was onze beste prestatie van het seizoen. Mick heeft tot na middernacht in de simulator gezeten om de juiste afstellingen te vinden voor de race."

"Vrijdag was het enorm moeilijk, de wagen was heel onvoorspelbaar", zei Hamilton. "Mick heeft fantastisch werk geleverd, waardoor we zaterdag op de juiste weg zaten."

Maar door nachtwerk van testrijder Mick Schumacher in de simulator kon men alsnog de code kraken in de fabriek. Die ideale afstelling resulteerde in een dubbel podium.

Toch had het helemaal anders kunnen lopen, want tijdens de Catalaanse oefenritten vond het Mercedes-duo maar niet de juiste balans. Hamilton vreesde zelfs dat hij tijdens de kwalificaties niet verder zou raken dan Q3.

In Barcelona slaakten Lewis Hamilton en George Russell wel een zucht van opluchting. Met P2 en P3 voor de Zilverpijlen lijkt men nu toch de juiste weg ingeslagen in Brackley.

Nieuwe sidepods, een nieuwe vloer én een nieuwe ophanging. Mercedes kwam in Monaco al op de proppen met heel wat updates, maar het stratencircuit van het prinsdom is niet meteen het ideale decor om daar resultaat van te zien.

Het was riskant, maar we hebben nu een goede racewagen.

Na een matige start van het seizoen was dit het hoopgevende resultaat dat de ingenieurs bij Mercedes nodig hadden. Volgens teambaas Toto Wolff had het team de wake-upcall nodig om het roer drastisch om te gooien.

"We hadden die shock nodig om te begrijpen dat we echt niet vooruit gingen", zei hij. "We hebben besloten om een volledig andere richting in te slaan en hebben zoveel zaken veranderd. Het was riskant, maar we hebben nu een goede racewagen."

Dat beaamt ook Hamilton. "We hadden misschien zelfs gehoopt dat we nog een iets grotere stap konden zetten, maar we zijn blij met de vooruitgang. Voor dit resultaat hebben we hard gewerkt."

Is het dubbele podium niet het resultaat van een slechte dag voor Ferrari en Aston Martin? "Zo bekijk ik het niet", besloot Hamilton. "Ik zie het glas liever halfvol dan halfleeg. We hebben gewoon beter werk geleverd als team."

Mercedes springt in elk geval over Aston Martin naar de tweede plek in het constructeurskampioenschap. Maar of het ook Red Bull nog zal kunnen bedreigen dit seizoen, valt nog af te wachten.