Antwerp-goudhaantje Arthur Vermeeren (18) door collega's verkozen tot Talent van het Jaar

Bij Antwerp was Vermeeren dit seizoen goed voor 25 competitiewedstrijden, waarin hij één doelpunt en één assist liet noteren. In de Beker van België draafde hij zes keer op, in de Europese voorrondes twee keer.

In zijn debuutseizoen groeide hij meteen tot publiekslieveling uit op de Bosuil. Het leverde hem ook een selectie op voor het EK voor beloften, dat eind deze maand in Georgië van start gaat.

Op de erelijst van deze trofee is hij de opvolger van Charles De Ketelaere, die Club Brugge vorige zomer na een transfersoap verliet voor AC Milan.

De Pro League reikt maandag naar jaarlijkse traditie de Pro League Awards uit, waarbij de uitblinkers van de voorbije jaargang op de Belgische velden in de bloemetjes gezet worden.

Mike Trésor (Racing Genk), Victor Boniface (Union) en Teddy Teuma (Union) zijn de drie genomineerden. Bij de vrouwen gaat ook het tussen ploegmaats. Lore Jacobs en Stafania Vatafu werden met Anderlecht kampioen. Marie Detruyer, die met OH Leuven op de tweede plaats strandde, is de derde genomineerde.

Jonathan Lardot werd eerder deze week uitgeroepen tot beste scheidsrechter van het seizoen 2022-2023. De 39-jarige Luikenaar, die het pleit won van Erik Lambrechts en Lawrence Visser, won de prijs al eens eerder in 2021. Lambrechts ging vorig jaar met de trofee aan de haal.