Antwerp houdt sowieso huldiging op Grote Markt: "Wat er ook moge gebeuren, we maken er feest van"

Antwerp heeft nog een huldiging tegoed van de bekerwinst. Toen werd die op de lange baan geschoven omdat de club zich wilde concentreren op de titelstrijd.

Nu die bijna gelopen is, wordt het tijd voor een feestje op de Grote Markt.

"Uiteraard gaan we zondag vol voor de winst in Genk. Maar met de Beker van België op zak en om het even of we nu 1e, 2e of 3e worden in de competitie: maandagavond verwachten we onze fans", klinkt het op de clubwebsite.

"Om hen te danken voor hun onvoorwaardelijke steun. Spelers en staf zullen om 18.30 uur met een open bus vanaf het Steenplein en via de Suikerrui naar de Grote Markt rijden."

"In het stadhuis worden zij ontvangen door het stadsbestuur. Na de huldiging zullen onze Reds vanop het balkon met de fans verbroederen."