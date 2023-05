Gezien in Wielerclub Wattage: het Sporza-debuut van "een langharige teckel"

Wielerclub Wattage

Voor de (voorlopige?) laatste aflevering van Wielerclub Wattage trekken Ruben Van Gucht en z'n gasten naar Dilbeek. Tom Boonen, Jan Bakelants en Dirk De Wolf zorgen naar goede gewoonte voor nieuwe inzichten (Evenepoel zou de Giro makkelijk gewonnen hebben, Thomas gaat hem nu winnen en een beslissing over de Vuelta is nog te voorbarig) en straffe verhalen (Dirk is onklopbaar in het Pajottenland, Tom is dat bij de liefhebbers en Jan moet nog 170 euro van Nico Denz).