“Adieu, l’OL”: Janice Cayman neemt afscheid van Franse topclub Lyon

In Lyon werd er de voorbije weken sportief succes gevierd met een Belgisch tintje. Zo werd Julie Allemand kampioen met basketbalteam ASVEL Lyon. En Red Flame Janice Cayman pakte beker én titel met Olympique Lyonnais. Een mooi en toch ook een beetje wrang afscheid na vier jaar bij l'OL, want Cayman bleef de laatste maanden vaak op de bank. “Maar de Champions League-finale van vorig jaar blijft het summum.”

Eeuwige rivaal PSG beet de voorbije twee weken evenveel keer in het zand tegen Lyon. L’OL won de finale van de Coupe de France met 2-1, en in de competitiematch die besliste over de titel werd PSG een week later in het Parc des Princes met 0-1 afgetroefd. "En vergeet de Trophée des Championnes niet", stipt Janice Cayman aan. Ook die Trophée, zeg maar de supercup, won Lyon (1-0) mét de Red Flame een hele match op het veld. Dat was bij de bekerfinale en de titelmatch niet het geval. “Sinds januari liep het moeilijker en mocht ik veel minder spelen. Misschien omdat ze wisten dat ik wilde vertrekken. Jammer, maar het hoort bij de voetbalwereld.” Vóór de winterstop leek Cayman nochtans bezig aan haar beste seizoen bij “Les Fenottes”. Dat daarna bekend werd dat ze niet zou blijven, deed haar speelkansen geen goed. In de bekerfinale en de titelmatch zette coach Sonia Bompastor haar zelfs op de tribune. “Hopelijk komt er zaterdag in de laatste competitiematch tegen Reims toch nog een mooi afscheid. Een smet zou ik het niet noemen, maar het is wel jammer dat het zo moet gaan, want ik heb alles gegeven voor deze club.”

Nieuwe competitie voor Cayman

Gelukkig zijn er ook veel mooie momenten geweest in de vier jaar Lyon, met winst in de Champions League-finale vorig seizoen tegen Barcelona als summum. “Dat was echt een doel van me toen ik voor Lyon koos. In die finale op het veld staan en dan ook nog winnen, dat was het summum.” In de audioreportage hierboven hoor je nog meer over die finale en wat “Meli koeken” (!) daarmee te maken hebben. Een anekdote die boven water kwam dankzij "I did it", het boek over haar carrière dat enkele maanden geleden verscheen. Ook licht Cayman in de reportage al een klein tipje van de sluier over haar volgende club, want haar afscheid aan Lyon is zeker niet het einde van haar carrière.

Nieuwe "spirit" bij Lyon

Niet alleen Janice Cayman neemt afscheid van Olympique Lyonnais, dat deed begin deze maand ook de iconische voorzitter van de club. Jean-Michel Aulas was meer dan 35 jaar “Le Président” van L’OL. Eerst enkel van de mannen, in 2004 richtte hij ook een vrouwenteam op dat snel een indrukwekkend palmares bijeen voetbalde (16 titels, 10 bekers). Aulas werd opgevolgd door John Textor en als die naam een belletje doet rinkelen: inderdaad, de Amerikaan is met zijn Eagle Football Holding ook eigenaar van RWDM (en Crystal Palace). De dagelijkse leiding van de vrouwensectie van Lyon laat Textor aan zijn landgenote Michelle Kang. “Ik denk dat Lyon zo nog beter zal worden”, zegt Cayman, die Kang al hoorde spreken over haar plannen met de club. “De vrouwenploeg is niet “de mannen in het klein”, was haar quote. Het klonk heel positief en ambitieus.” Kang is in de Amerikaanse competitie al eigenaar van Washington Spirit. Zo ontstaat ook in het vrouwenvoetbal een netwerk van clubs – en Kang sluit de komst van teams uit andere landen niet uit. Een boeiende evolutie in het vrouwenvoetbal, “a new era”, zo zegt Kang zelf.