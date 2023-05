Frans tennistalent krijgt monsterboete van 133.000 euro (!) na onsportieve actie: "Compleet buiten proportie"

Valsspelen schaadt niet enkel de reputatie, maar ook de portemonnee. Het Franse tennistalent Hugo Gaston kreeg een monsterboete van 133.000 euro voor een onsportieve actie op het ATP-toernooi in Madrid. Dat is meer dan hij het voorbije seizoen al verzamelde aan prijzengeld. Gaston zag zijn straf in beroep wel gehalveerd.