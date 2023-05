Kylian Hazard: "De goesting is groot, RWDM wacht al lang op deze promotie"

Kylian Hazard oogt speels en ontspannen op de online persconferentie van RWDM. Onderuitgezakt, voetjes op tafel... de gelijkenis met oudere broer Eden is treffend. Maar ook de ambitie.

"Er is veel goesting in de groep. We wachten er al lang op, zeker omdat we vorig jaar op een haar na de promotie misten in de beslissende matchen tegen Seraing. Zaterdag is het opnieuw van dattum, een laatste horde, een laatste finale."

Oké, in voetbal is alles mogelijk, maar in de derby tegen de Futures van Anderlecht mag en kan het toch niet meer mislopen.