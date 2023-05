Aalst baalt na forfait in Super League: "Sportief verdienen we het niet om te zakken"

Aalst - dat momenteel laatste staat in de competitie - haalde net voor de bekendmaking ook nog een overwinning tegen Charleroi. "Eerst voel je euforie en niet veel later krijg je een mokerslag te verduren. Dat was een zeer apart gevoel.

Bij de technische staff en de speelsters viel het nieuws toch binnen als een bom. "We weten nog maar van dinsdagmorgen dat onze licentie niet voortgezet zou worden. Er was heel wat ongeloof binnen de groep. We waren net opnieuw aan het bouwen aan onze ploeg."

We willen nu tonen dat we wél thuishoren in de hoogste voetbalklasse.

Toch lijkt de stap terug, naar Eerste Nationale, geen definitieve move achteruit. "We hebben de groep bij elkaar kunnen houden en willen nu tonen dat we wél thuishoren in de hoogste voetbalklasse."



In de vrouwencompetitie is er geen degradatie. Hoe zou Aalst dan opnieuw naar de Super League kunnen klimmen? "Dan moeten we onze licentie opnieuw indienen. Financieel, sportief, accommodaties ... Dat moet allemaal in orde zijn voor een goedkeuring."



"Of we daar al mee bezig zijn? Een termijn hebben we er nog niet opgeplakt. We doen het stap per stap en willen de naam "Aalst" eerst en vooral weer positief in de kijker zetten. Zodat de mensen weer met plezier naar onze ploeg komen kijken. Daarna zien we wel wat er nog kan gebeuren."



Toch zal een eventuele promotie geen sinecure zijn voor de Ajuinen. "We weten natuurlijk niet goed wat de plannen van de Super League zelf zijn. De ploegen zullen moeten professionaliseren, dan is het moeilijk om daar als amateurclub mee te concurreren."