Boston maakt gelijk tegen Philadelphia ondanks comeback MVP Embiid

Bij de bezoekers maakte Joel Embiid, gisteren uitgeroepen tot MVP van de reguliere competitie, zijn rentree na een knieblessure. Die liep hij 2 weken geleden op tegen Brooklyn. De topschutter van de liga (gemiddeld 33,1 punten dit seizoen) kwam evenwel niet zo goed uit de verf met 15 punten.



Tobias Harris met 16 stuks deed niet veel beter. James Harden, in Game 1 nog goed voor 45 punten, bleef nu maar bleekjes met 12 punten.



Boston wilde niet nog eens zichzelf in de voet schieten en stond er de hele partij, zowel offensief als defensief. Jaylen Brown was de beste schutter met 25 punten, gevolgd door Malcolm Brogdon, de beste zesde man van het seizoen, met 23 punten.



Op het einde van het derde quarter stond er een voorsprong van 27 punten op het bord (92-65). En dan nog zeggen dat Jayson Tatum, die bloedbroeder van Brown bij de Celtics, een slechte dag had met amper 7 punten.



De volgende 2 duels zijn in Philadelphia. De ploeg die het eerst 4 keer wint, stoot door. Boston beëindigde het reguliere seizoen in het oosten als tweede, Philadelphia als derde.



De winnaar neemt het in de finale van de Eastern Conference op tegen de New York Knicks of Miami Heat. Ook daar staat het 1-1.