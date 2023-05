WK judo: Umayev verliest in 2e ronde: "Ik heb te weinig laten zien"

Een gemotiveerde Abdul Malik Umayev (IJF29) had vandaag 1 plan in Doha: meedoen voor de medailles in de klasse tot 73 kilogram.

De queeste naar eremetaal begon met een slopend gevecht in de eerste ronde. Tegen Kavan Majidi (IJF307) moest Umayev al meteen alles uit de kast halen. Na enkele goede aanvallen, bezeerde de Belg zich aan de knie. Een blessure die al langer aansleepte en nog niet volledig was genezen.

Toch wist de nummer 29 van de wereld zijn tegenstander te werpen en te scoren. Hij tilde zijn tegenstander flitsend over zijn schouder. De kata guruma zorgde voor een waza-ari op het scorebord.

Doordrukken lukte niet en wanneer Umayev iets te nonchalant probeerde in te komen, sloeg Majidi toe. Met een counter scoorde ook hij een waza-ari. Door de gelijke stand moest deze kamp beslecht worden in de golden score. Daar toonde Umayev zich duidelijk de sterkste en zijn tegenstander kreeg terecht een derde bestraffing voor te weinig initiatief in het gevecht.

In de tweede ronde kwam Mali Umayev de Rus Makhmadbe Makhmadbekov (IJF20) tegen. Zoals alle Russische deelnemers vocht ook hij onder neutrale vlag. In een slopend gevecht was het voor beide judoka's moeilijk om tot scoren te komen.

De Rus wilde zijn gram halen in het grondgevecht, maar het lukte Umayev goed om die tactiek in de kiem te smoren. Opnieuw moest de wedstrijd beslist worden in de golden score. In die extra tijd was het vet van de soep bij onze landgenoot. Dit keer was hij het die een derde shido aangesmeerd kreeg.

De medailledroom van Umayev spatte uiteen in de tweede ronde. Einde van dit WK voor de jonge Belg.