UEFA-voorzitter pleit voor salarisplafond, Champions League-finale weldra in de VS?

Aleksander Ceferin wees op het salarisplafond als "beste oplossing" om de loonlast te doen dalen.

Dat probeert de UEFA al te doen via de invoering van een nieuwe regel die zegt dat clubs vanaf 2025 maximaal 70 procent van hun inkomsten mogen uitgeven aan transfers en salarissen.

Die regel was al een afgezwakte vorm van een 'salary cap', een belangrijke regel in Amerikaanse sportcompetities.

Verder zei de UEFA-voorzitter ook dat hij een finale van de Champions League in de Verenigde Staten niet uitsluit.

"Het is mogelijk dat wedstrijden in Europa's belangrijkste clubcompetitie in Amerika plaatsvinden. We zijn begonnen met de besprekingen. Dit jaar is de finale van de Champions League in Istanboel, in 2024 is Londen aan de beurt en in 2025 mag München de finale van het Kampioenenbal organiseren. Daarna zullen we zien."

Ceferin gaf ook aan dat er vergevorderde besprekingen zijn over een Super Cup met vier teams die vanaf 2024 in de Verenigde Staten wordt gespeeld als seizoensopener.

Daarin zouden de kampioenen van de Noord-Amerikaanse Major League Soccer (MLS) en de winnaars van de drie clubcompetities van de UEFA tegen elkaar kunnen spelen.