Tuchel sust onvrede van fans en haalt uit naar scheids: "Geef hem 1 op 10 voor prestatie"

Goede cijfers voor team, niet voor scheids

"Hij floot echt alles en nauwelijks in ons voordeel. Ik zag zelfs niet eens een penaltyfout op Haaland. Dat is toch ongelooflijk op dit niveau..."

Niet alleen bij de supporters kookten de potjes over tijdens de partij. Trainer Thomas Tuchel kon zijn onvrede over scheidsrechter Clément Turpin niet verbergen en moest gaan brommen in de tribunes.

We hebben onze voet naast die van het beste team in Europa gezet.

De Duitse trainer was wel opgezet met de inzet en prestatie van zijn team.

"We hebben onze voet naast die van het beste team in Europa gezet. Er was enkel een verschil in vertrouwen en vorm. En we misten dat tikkeltje geluk om die gouden kansen af te werken."

Tuchel wil ondanks het gemor van fans er een succesvol seizoen van maken. Bayern moet nog vol aan de bak om zijn voorsprong van 2 punten in de Bundesliga vast te houden.

"We zagen vandaag allemaal dat we het hoogste niveau waard zijn", stelt de T1 gerust. "We moeten nu hard werken om momentjes van concentratieverlies te voorkomen."