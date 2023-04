NBA: Zeges voor Boston, Cleveland en Phoenix, Draymond Green moet 1 match aan de kant

Een van de minder verwachte uitblinkers was Derrick White, die niet alleen uitstekend verdedigde (3 blockshots), maar ook nog eens een stevige bijdrage deed in aanval (26 punten). White plukte bovendien ook nog 7 rebounds.

Nog in de Eastern Conference heeft Cleveland de bordjes weer gelijk gehangen tegen New York. Na een 107-90-zege staat het nu 1-1 in de serie.

Cleveland-guard Darius Garland zette al vroeg de toon, met 26 van zijn 32 punten in de 1e helft. Bij de rust had de thuisploeg al een voorsprong van 20 punten opgebouwd.

Die kloof kreeg New York in de 2e helft niet meer gedicht, integendeel. In het 4e quarter bedroeg de maximale bonus van de Cavs 29 punten. Pas in de slotfase konden de bezoekers nog wat milderen.

