BEKIJK: Leao en Giroud scoren (bijna) exact zoals Milan-iconen Gullit en Van Basten

Rafael Leão stak gisteravond het halve veld over op zijn linkerflank. Om in de rechthoek van Napels zijn ploegmaat Olivier Giroud te bedienen. De Fransman had de bal maar binnen te duwen.

De Italiaanse zender Mediaset trok snel de vergelijking met het gouden duo Gullit-Van Basten eind jaren 80-begin jaren 90.

In hun eerste seizoen voor de Italiaanse grootmacht maakten de Nederlanders een gelijkaardig doelpunt. In een competitiematch tegen... Napoli.

Milan won de wedstrijd met 2-3 en zou Diego Maradona en zijn kompanen zo van de Italiaanse titel houden.