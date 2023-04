Gehoord in 90 minutes: "Als ik Clement was, zou ik razend zijn"

90 minutes

De leider wist nog eens te imponeren, toch ging alle aandacht naar de prestatie van de nummer 10 uit de vaderlandse competitie. Gelukkig wisten een Rode Duivel en een Marokkaanse diamant al het voetbal in een oogwenk te relativeren en zorgden ze zo voor het meest vertederende moment van afgelopen speeldag. Overigens onthouden, of herinneren, we ook dat Koita de kwiekste voeten in de Pro League heeft, Adnan Custovic vooral een goeie T5 zou zijn en dat Tsuyoshi Watanabe de beste verdediger uit het rechter rijtje is (sorry Zeno en Jan). Filip onthult dan weer een tweede tip voor z?n mystery shirt-giveaway terwijl Sam sierlijk zit te zwaaien met een gesigneerd exemplaar van Thibaut Courtois. Voor wie dat nog niet genoeg is passeren er ook nog spraakmakende interviews, blote poepen in Frankrijk en lelijke Cristiano Ronaldo-truitjes.