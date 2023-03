Op verkenning met de luitenanten van Wout van Aert: "Zondag hopelijk frieten en champagne"

De beste ploeg in het peloton moet zondag op zijn best zijn. En dat lijkt zo te zijn. De dominantie van de gele formatie is nog nooit zo groot geweest. "Ik denk dat we over een aantal jaren zullen terugkijken naar hoe vlot het toen ging. Ik hoop dat we die flow nog even kunnen vasthouden", vertelt Tiesj Benoot. "Het buikgevoel zit natuurlijk goed", vindt ook ploegleider Maarten Wynants. "Maar zondag gaan de tellers toch weer op 0. Een monument is altijd anders." "Op de verkenning langs het parcours is de steun echt ongelooflijk", aldus Nathan Van Hooydonck. "Wout heeft al veel gewonnen, maar die Ronde ontbreekt toch nog. Ook voor het Vlaamse publiek, denk ik."

De Jumbo-machine zal zondag op volle toeren moeten draaien. Hoe kijken de luitenanten van Wout van Aert naar het wedstrijdverloop? "Wout is toch de enige renner die echt zal kunnen volgen als Van der Poel of Pogacar zal gaan", vertelt Nathan Van Hooydonck.

"Tiesj (Benoot) en Christophe (Laporte) zitten daar wel heel dicht bij."

"Voor mij zijn de tweede en derde passage over de Oude Kwaremont cruciaal", vertelt Christophe Laporte. "Vanaf de tweede keer zal de koers normaal echt van start gaan." "De grote beslissingen voor de ereplaatsen zullen vallen bij de derde passage." "Ik geloof niet dat er nog een grote groep zal zijn na de derde passage", vult Van Hooydonck aan. "Enkel de toppers zitten dan nog samen." "Ik hoop dat er nog meer dan één Jumbo-Visma-renner bij zal zijn", zegt Benoot. "Maar als we Wout door ons werk frisser dan de rest kunnen afzetten, dan zitten we ook in een prima situatie."

