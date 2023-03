Chelsea schakelt titelverdediger Lyon uit na thriller in kwartfinales Champions League

Lyon had vorig seizoen voor de 8e keer in zijn geschiedenis de Champions League gewonnen, maar deze keer zag het er benard uit, want in de heenmatch van de kwartfinales was Chelsea in Frankrijk met 0-1 te sterk gebleken.

Chelsea hoefde het alleen maar af te maken op Stamford Bridge en lange tijd was er geen vuiltje aan de lucht. Tot de Canadese Gilles er op een kwartiertje van het einde 0-1 van maakte.



Intussen hadden de Duitse Dabriz en de Noorse Hegerberg (ex-winnares van de Gouden Bal) hun opwachting gemaakt bij Lyon en zij leken in de verlengingen het verschil te maken.

Maar in de 120e minuut trok Chelsea alsnog een "verlaat de gevangenis zonder te betalen"-kaart. Maren Mjelde, ook een invalster, sleepte er dan toch nog strafschoppen uit.

Daarin werd Chelsea-doelvrouw Berger, volgend seizoen concurrente voor Nicky Evrard, de held: 2 penalty's van Lyon gingen er niet in. Een afscheid in mineur voor Janice Cayman, die Lyon na dit seizoen verlaat, ook bleef ze de hele match op de bank.



In de halve finale krijgen we dus geen heruitgave van de finale van vorig jaar, want in tegenstelling tot Lyon wist Barcelona wel te plaatsen. Het had geen kind aan AS Roma.



Met Arsenal staat er nog een tweede Engelse ploeg in de halve finales. Zij draaiden de rollen om tegen Bayern München. Arsenal moet voorbij Wolfsburg om de finale te bereiken.