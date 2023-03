Julie Allemand mist EuroCup-finale met Lyon door nieuwe hamstringblessure

Eind januari moest Julie Allemand al passen voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Duitsland en Noord-Macedonië.



De 26-jarige spelverdeelster stond toen zes weken aan de kant met een hamstringblessure. Nu duikt hetzelfde kwaaltje opnieuw op.



Allemand werd donderdag in de halve finale van de EuroCup tegen Villeneuve-d'Ascq met last gewisseld. Hoewel Lyon zich wel wist te plaatsen voor de finale, kreeg onze landgenote minder nieuws te verwerken.



Verder onderzoek wees namelijk uit dat ze door een nieuwe hamstringblessure opnieuw minstens drie weken moet revalideren.



De finale van de EuroCup tegen Galatasaray (5 en 12 april) komt dus al zeker te vroeg. Het EK, dat op 15 juni van start gaat, komt voorlopig niet in het gedrang.