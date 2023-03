Leider Maaseik moet zwoegen tegen Gent, Roeselare haalt het in Leuven

Leider Maaseik heeft zijn vijfde overwinning beet in de Champions Play-offs, maar daar moest het wel hard voor werken tegen Gent. In de 4e set kon het pas na 36-34 zegevieren. Grote concurrent Roeselare had minder moeite met Leuven. Het won in drie sets. Menen boekte dan weer zijn eerste zege na een vijfsetter tegen Aalst.