Maxime Depuydt doet het seizoen uit bij Bergen

Maxime Depuydt heeft jarenlange ervaring in de BNXT League en kwam het voorbije decennium uit voor verschillende Belgische teams zoals Brussels, Limburg en Luik. In zijn laatste seizoen bij de Luikenaars haalde hij gemiddeld 13,0 punten, 2,8 rebounds en 3,1 assists per wedstrijd.

Afgelopen juni vertegenwoordigde Depuydt België op het WK basket 3x3, waar zijn team als vierde eindigde.

"Ik ben verheugd om bij Bergen aan de slag te gaan en samen met het team onze doelstellingen te bereiken en de laatste plaats in de Belgische play-offs te veroveren", verklaarde Depuydt.

Ook algemeen manager Thierry Wilquin is tevreden met de transfer. "We zijn blij om een speler als Maxime in ons team te verwelkomen. Zijn ervaring en leiderschap op het veld zullen een waardevolle aanwinst voor ons zijn."