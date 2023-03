Leider Sporza Wielermanager: "Geen Wout en geen Mathieu in mijn team"

De Wielermanagers zetten zich maar beter schrap, want vanaf woensdag (Nokere Koerse) volgen de klassiekers zich in sneltempo op. Helemaal bovenaan in het klassement staat een Nederlander: Joep Hofman uit Terneuzen. Met z'n ploeg 'Tornadoes' heeft hij liefst 826 punten bij mekaar gefietst. "Maar ik vrees dat ik nog zal kelderen."

"Geen Wout + Mathieu = vloeken in de kerk"

Voor Joep Hofman is het niet de eerste keer dat hij deelneemt aan de Sporza Wielermanager. "Ik speel dit spel altijd met vrienden en normaal gezien ben ik diegene die aan de staart bengelt", lacht de Nederlander. "Ik sta tot mijn eigen verbazing aan de leiding." (lacht) Maar Hofman denkt dat z'n geluk niet zal blijven duren, want hij heeft zwaar gegokt. "Ik vrees dat ik hoe dan ook zal kelderen want ik heb géén Wout van Aert en géén Mathieu van der Poel in mijn team." "Ik weet het, dat is zoals vloeken in de kerk." (lacht harder) Maar het kan een goede gok blijken te zijn. "Ik denk dat ze een beperkter programma rijden en te veel nadruk leggen op die twee grote koersen, namelijk de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix", aldus Hofman.

Geheim van het succes achter monsterachtige 826ptn

"Ik ben een voorstander van renners die een heel lang seizoen rijden en aan zoveel mogelijk wedstrijden deelnemen. Als je kijkt naar het programma van Vanmarcke bijvoorbeeld zou het gek zijn om hem niet te nemen", aldus Joep Hofman.

Het seizoen begon eigenlijk al uitstekend voor de Nederlander, want in de Omloop had hij maar liefst 7 renners in de top 15. "Winnaar Van Baarle had ik niet, maar met De Lie, Laporte, Kristoff en Pidcock wel de volgende 4." In Kuurne-Brussel-Kuurne zagen we dezelfde namen opnieuw aan het front en ook hier scoorde Joep met 7 renners in de top 16. "Ik had De Lie als kopman, maar Benoot, Mohoric, Wellens en Meeus zorgden voor een hoge score."

Ik heb vooral het verschil gemaakt met 297 punten in de Strade Bianche. Joep Hofman, leider wielermanager

Voor de kleinere koersen rekent de leider in de stand vooral op vertrouwde witte merels. "In Le Samyn had ik wat geluk met Edward Theuns en Kragh Andersen. Maar ook Piet Allegaert en Jenthe Biermans scoorden al vroeg op het seizoen." De jackpot kwam er in de Strade Bianche. "Daar heb ik het verschil gemaakt met 297 punten. De volledige top 3 met Pidcock als captain. Madouas was wel een gokje omdat Groupama heel laat was met z'n programma, maar het heeft geloond." De jonge Attila Valter en Mohoric zorgden mee voor de monsterscore.

Specialisten voor klimklassiekers komen later

Joep Hofman heeft z'n team bewust samengesteld tot en met Parijs-Roubaix. "Tot daar ligt het zwaartepunt van de eerste seizoenshelft." "Met Pogacar, Pidcock en Mohoric beschik ik al over mannen die ook kunnen scoren in de Waalse klassiekers." De echte specialisten op dat terrein wil hij dan later in z'n ploeg inpassen. "Ik bekijk op dat moment wel wie er goed is en dan kies ik op basis daarvan."

