Dante Vanzeir debuteert in MLS: geen goals bij invalbeurt

Vanzeir maakte de voorbije seizoenen het mooie weer bij Union met 43 doelpunten en 20 assists in 79 wedstrijden. Union streed vorig jaar tot het eind mee om de titel en is ook nu aan een sterk seizoen bezig. Toch vertrok Vanzeir, de Brusselse club had met hem die afspraak gemaakt.



Begin februari raakte de deal rond, afgelopen nacht zat Vanzeir voor het eerst in de selectie én mocht hij thuis tegen Nashville minuten maken. Hij viel in de 76e minuut in.



Maar hij kon niet mee het verschil maken: het bleef 0-0 in de Red Bull Arena. Vorige week begon het seizoen in de MLS, New York verloor de opener met 1-0 bij Orlando City.