Coach New York Red Bulls lovend over Dante Vanzeir: "Hij is de missing link"

Vanzeir is sinds deze week in Amerika om het nieuwe seizoen voor te bereiden. Dat begint vannacht al, NY Red Bulls neemt het dan op tegen Orlando City.

Of Vanzeir aan de aftrap staat, weten we nog niet. De Belg onderhield zijn conditie bij zusterclub Salzburg in afwachting van een visum.

In een persconferentie voor de wedstrijd, liet de coach van NY zijn licht al eens schijnen over Vanzeir: "Hij heeft een echte neus voor goals. Net dat misten we vorig seizoen."