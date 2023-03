Belgian Cats Delaere en Hind Ben Abdelkader stoten door naar halve finales Europe Cup

Venetië won de terugwedstrijd van de kwartfinale tegen het Israëlische Elitzur Ramla met 59-48. De Italianen zetten zo de 80-75 nederlaag uit de heenmatch recht. Delaere speelde ruim 22 minuten mee en was goed voor vier punten, acht assists en drie rebounds.



Bij de Israëliërs stond Maxuella Lisowa Mbaka bijna 36 minuten op het terrein. Daarin scoorde ze zeven punten en pakte ook zeven rebounds. Venetië treft in de halve finales (16 en 23 maart) het Turkse Galatasaray Cagdas Factoring.

Villeneuve d'Ascq LM verdedigde een 84-68 zege tegen het Spaanse Casademont Zaragoza. Het verloor met 65-56, maar dat volstond niet om de eerdere zege uit te wissen.



Hind Ben Abdelkader was in een kwartier goed voor twee punten en drie rebounds. In het Spaanse kamp mocht Serena-Lynn Geldof ruim vijftien minuten meedoen. Zij maakte vijf punten.



De Fransen spelen in de halve finales tegen hun landgenoten van LDLC Asvel Féminin, de ploeg van Julie Allemand.