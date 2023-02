Anna Koulberg laat alle remmen los na bekerwinst: "Waaah, dit vertel ik aan mijn kinderen later!"

Ongelooflijk, de max!

"Ik weet echt niet wat ik moet zeggen", staat Anna Koulberg te springen voor de microfoon van Sporza. De stress van de bekerfinale giert duidelijk nog door haar lichaam.

De 18-jarige middenspeelster is de dochter van een volleybalkoppel. "Het maakt me zo blij dat ik kon winnen 10 jaar, nadat mijn ouders dat gedaan hebben."

"Waaah, echt de max!"

"We hebben gewoon gewonnen, ongelooflijk", weet ze met haar emoties geen blijf. "Dit is iets wat ik later aan mijn kinderen ga vertellen, dat weet ik nu al."