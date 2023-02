De wielermanager in Nicolas De Kerpel: "Ik wil niet 5.000e eindigen: het is eerste of laatste"

"Als er koers op tv is, dan kijk ik van de eerste tot de laatste minuut. Dat zal bij de Omloop zaterdag zeker het geval zijn, zondag heb ik een wedstrijd om 15 u. Dat komt echt slecht uit voor Kuurne-Brussel-Kuurne."

De Red Lion probeert aanvankelijk zijn passie voor de Sporza-wielermanager te camoufleren, maar zijn uitgebreide kennis over het peloton en de wedstrijdprogramma's en zijn tactische denkpatronen verraden dat De Kerpel al meerdere uren heeft zitten puzzelen.

De afsluiter van Nicolas De Kerpel (29) bij het gesprek is een duidelijk signaal: "Ik ben heel boos dat mijn ploeg online verschijnt voor de deadline. Nu lezen mijn vrienden mee."

"Het is zo graaf wat Van der Poel en Van Aert doen"

"Ik ben altijd een supporter van Quick Step geweest", bekent de olympische kampioen van Tokio. "Maar ik ben ook goed gevriend met Florian Vermeersch. Nu steun ik dus ook Lotto-Dstny."

"Ik raakte met hem aan de praat tijdens een wielergala en hij was eens te gast bij de podcast van mijn broer en mezelf. We hebben regelmatig contact en we willen graag eens padellen, maar het lukt maar niet."

Het lijstje met renners voor wie De Kerpel een boon heeft, groeit snel aan. "Ik ben een ontzettend grote fan van Mathieu van der Poel. En je kunt ook niet anders dan supporter zijn van Wout van Aert."

"Het is gewoon graaf wat zij doen. Ik hoop altijd dat een van hen het haalt. Ja, ik heb liever dat Wout of Mathieu wint dan dat er iemand van Soudal-Quick Step of Lotto-Dsnty zegeviert."