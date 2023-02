Red Flames moeten puzzelen tegen Zuid-Korea: centrale verdedigers De Neve en Kees haken af

De Neve, Delacauw en Kees hebben vanochtend de selectie van bondscoach Serneels verlaten en zijn ondertussen ook naar huis teruggekeerd.

Voor de Flames is de afwezigheid van het drietal toch een aderlating. Kees-De Neve was in de gewonnen wedstrijd tegen Italië (1-2) nog het centrale verdedigersduo van de Belgische vrouwen. Achterin is ook de geblesseerde Amber Tysiak er niet bij.

Delacauw viel voorin in in de plaats van De Caigny.

De Red Flames spelen vanavond tegen Zuid-Korea, dat eerder met 4-0 verloor van Engeland. Woensdag wacht nog een prestigeduel tegen de Engelsen, de Europese kampioenen.