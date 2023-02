Amerikaanse kogelstoter Ryan Crouser verbetert eigen wereldrecord met 1 centimeter

De 30-jarige Amerikaan Ryan Crouser is de regerende wereldkampioen, olympische kampioen en wereldrecordhouder in het kogelstoten.

Anderhalf jaar geleden zette hij tijdens een outdoorevent een wereldrecord op de tabellen: 23,37 meter.

Een week geleden kwam Crouser tijdens een meeting in de VS tot 22,58 meter. Vandaag had de tweevoudige olympische kampioen nog meer dynamiet in zijn armen.

Crousers kogel landde na 23,38 meter. 1 centimeter verder dan zijn eigen wereldrecord en meer dan een halve meter verder dan zijn vorige wereldrecord indoor (22,82 meter). Een straffe stoot!