Magnus Cort (EF) heeft een bisnummertje opgevoerd in de Ronde van de Algarve. De Deen trok met onder meer Tom Pidcock en Rui Costa na een bonificatiesprint door. In de straten van Tavira werd het groepje net gegrepen door het peloton, maar Cort had nog genoeg over om met een lange sprint tóch te zegevieren.