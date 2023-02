Voetbal Vlaanderen over "historische" hervorming: "Clubs waren zelf vragende partij"

Een duurzaam financieel beleid, dat is het doel van het nieuwe kader. De hervorming valt uiteen in 2 luiken: financiële regels enerzijds en financieel bestuur anderzijds. De voetbalbonden willen zo het zwart geld, een cliché in de lagere klassen, bannen. Op financieel vlak zullen spelers per jaar maximaal 4.500 euro, of 100 euro per gewonnen punt, aan winstpremies kunnen opstrijken zonder dat de club daarop RSZ moet betalen. Dat schept duidelijkheid waar er tot nu vaak onduidelijkheid was over de gehanteerde verdiengrens. Op bestuurlijk vlak krijgen clubs modelcontracten voor spelers, zullen ze een jaarlijkse budgetoefening moeten doen, een verklaring op eer tekenen én moeten ze spelers/coaches digitaal uitbetalen met het rekeningnummer van de club. Dat lijken voor de hand liggende oplossingen voor een probleem dat al jaren aansleept. Waarom duurde het zo lang? "Onze clubs hebben zelf aan de alarmbel getrokken in de coronaperiode. Ze zagen veel minder inkomsten en evenveel uitgaven."

"Daarnaast komt de oproep van clubs die het al jaren volgens het boekje spelen. Zij zien dat ze niet meer kunnen concurreren tegen clubs die niet volgens de regels werken: "Er is geen gelijk speelveld, want de club naast ons betaalt zijn belastingen of RSZ niet correct. Zij kunnen met minder geld toch nog betere spelers halen dan wij.""



"Toen hebben we een versnelling hoger geschakeld in de aanpak. Het is voor alle duidelijkheid al veel beter dan 10, 15 jaar geleden. Heel veel clubs werken al degelijk gestructureerd, bijvoorbeeld met een sociaal secretariaat. Maar we hebben soms een extra duwtje nodig en dat hebben we nu voorzien."





"Wij willen er met dit nieuwe kader vooral voor zorgen dat het amateurvoetbal weer naar de amateurs gaat, dat het gaat over sportiviteit."



"Clubs die 4 keer in de week trainen en een wedstrijd spelen, komen al uit op een hoger amateurniveau en zullen meer betalen dan die 4.500 euro. Daar is geen probleem mee, daarboven betalen ze wel RSZ."



"Maar dat clubs in provinciaal voetbal ook zoveel duizenden euro's gaan uitkeren aan spelers - dat zie je in geen enkele andere sport. Dit plan wil ervoor zorgen dat er wordt nagedacht en dat er ook door clubs aan spelers kan gezegd worden: "Oké, wij gaan tot hier en niet verder.""





Voetbal Vlaanderen wil dat het geld dat zo minder naar de A-kern gaat, besteed wordt aan jeugd, coaching en infrastructuur.