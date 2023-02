Courtois en De Bruyne maken kans op plekje in FIFA-team van het Jaar

Champions League-winnaar Thibaut Courtois is een van de genomineerde doelmannen. Hij neemt het op tegen de Braziliaan Alisson Becker, in de CL-finale zijn collega aan de overzijde bij Liverpool, en de Argentijnse wereldkampioen Emiliano Martinez.

Bij de verdedigers maakt Virgil van Dijk (Liverpool) kans op een derde selectie in het FIFA-team van het jaar. Zijn concurrenten zijn João Cancelo (Manchester City, nu Bayern München), Alphonso Davies (Bayern), Achraf Hakimi (PSG), Josko Gvardiol (RB Leipzig), Theo Hernández (AC Milan), Antonio Rüdiger (Real Madrid) en Thiago Silva (Chelsea).

Ook Kevin De Bruyne kan een derde keer geselecteerd worden bij de middenvelders. Hij ligt in de balans met Jude Bellingham (Dortmund), Casemiro (Real, nu Manchester United), wereldkampioen Enzo Fernandez (Benfica, nu Chelsea), Luka Modric (Real Madrid), Gavi en Pedri (Barcelona) en Fede Valverde (Real).

Voorin gaat het tussen zeven spelers, allemaal vedetten: Karim Benzema (Real Madrid), Erling Haaland (Manchester City), Robert Lewandowski (Barcelona), Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar (PSG) en Cristiano Ronaldo (Manchester United, nu Al-Nassr).



Het elftal bestaat uit een doelman en drie spelers uit elke linie, plus de speler die de top drie niet haalde maar afviel met het hoogste aantal stemmen. Op 27 februari wordt de World 11 bekendgemaakt op de "The Best FIFA Football Awards"-ceremonie in Parijs.