"Drie Brusselse clubs zouden niet misstaan op het hoogste niveau"

Belofteteams kunnen sowieso niet promoveren. De echte tegenstand voor RWDM zal van Beveren komen. En mogelijk van Beerschot, maar dat volgt ondertussen al op acht punten van de Brusselaars en van een puntenhalvering is geen sprake in de Challenger Pro League.

In 2015 verrees RWDM uit de assen van het oude RWDM en FC Brussels na een supportersinitiatief. De club begon in de toenmalige vierde klasse. Acht seizoenen later lijkt de fenix klaar om zijn vleugels uit te slaan naar het hoogste niveau.

Drie Brusselse clubs in eerste klasse?

Over tien wedstrijden weten we of Brussel er een derde ploeg in de hoogste klasse bij heeft en de JPL een extra traditieclub telt.



"De sfeer in het Edmond Machtensstadion is in elk geval eerste klasse waardig", beschrijft Jeroen Roppe. "Dit RWDM is opgericht door de supporters, dus de club leeft enorm en het stadion nu al geschikt voor de JPL."

"Het zou niet misstaan om Anderlecht, Union en RWDM samen op het hoogste niveau te zien spelen. In Brussel is er plaats genoeg voor drie clubs in eerste klasse."

"Die drie clubs hebben allemaal hun eigen identiteit en aanhang."

"Het is van eind jaren 80 geleden dat er drie Brusselse clubs op het hoogste niveau speelden. Toen was Racing Jette daar bij, maar dat is een club die al lang niet meer bestaat."