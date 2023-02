RWDM begint in poleposition aan play-offs na zege tegen Beerschot

RWDM lijkt een groot voordeel te hebben wanneer over twee weken de strijd om promotie naar de Jupiler Pro League losbarst. RWDM bevestigde zondagavond tegen Beerschot dat het goed is in de topaffiches.

Op het Kiel scoorde Biron het enige doelpunt van de wedstrijd net na het uur vanop de stip. Weymans haalde El Ouahdi ondoordacht onderuit in het strafschopgebied. Biron maakte zijn 12e doelpunt van het seizoen.

Beerschot verdiende eigenlijk wel een punt. De thuisploeg nam het meeste initiatief en de gelijkmaker van Rigo spatte uit elkaar op de dwarslat. Een prachtige goal was het geweest.

RWDM was het beste begonnen, maar Beerschot herstelde al in de eerste helft het evenwicht. Bij momenten werd het wat grimmig, met als triest dieptepunt een ontoelaatbare trap van Konstantopoulos op de benen van Ferraro. De Griek van Beerschot kreeg meteen rood.

RWDM kan met vertrouwen en een voorsprong beginnen aan de play-offs. In de reguliere competitie pakte het in de rechtstreekse duels met Beveren en Beerschot 10 op 12.