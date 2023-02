Een fenomenaal wereldrecord: ultraloper loopt 86 dagen lang in extreme omstandigheden door Peru

Geen vlaktes in West-Europa of de Verenigde Staten. Savas Coban besloot om zijn huzarenstukje in Peru neer te zetten.

In het Zuid-Amerikaanse land zijn er verschillende klimaatzones en diverse landschappen. In november 2022 ging Coban van start in de hoofdstad Lima. Van daaruit vertrok zijn tocht richting de kust, waar hij op het strand kilometers maakte langs de Stille Oceaan.

Vervolgens doorkruiste hij het regenwoud, waar hij dagenlang geen gsm-bereik had. Op het ene moment liep hij door de woestijn in tropische temperaturen. Toch moest hij niet enkel de hitte trotseren, ook een flinke sneeuwbui maakte zijn missie nog wat moeilijker toen hij over de Andes moest.