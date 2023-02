Jonge Duivels treffen Spanje in voorronde van EK voetbal 2025: "Een uitdaging"

België zat in pot 2. Beloftebondscoach Jacky Mathijssen kijkt vooral uit naar het treffen met reekshoofd Spanje."Voor onze spelers is het fantastisch dat ze zich kunnen meten met een absoluut topland als Spanje", klonk het in een eerste reactie. Spanje won het EK U21 al 5 keer.



"Met Schotland en Kazachstan hebben we 2 landen in onze groep die in de vorige kwalificatiecampagne ook al in onze groep zaten. Hongarije en Malta vervolledigen onze groep."



"Spanje wordt een uitdaging. De andere 4 landen zijn stugge tegenstanders die we eigenlijk moeten aankunnen, al besef ik dat het niet altijd evident zal zijn."