Emma Meesseman verkozen tot MVP van de maand januari in de EuroLeague

Emma Meesseman heeft niet veel tijd nodig gehad om haar draai te vinden bij Fenerbahçe. Vanaf haar debuut in november slaagt ze erin haar stempel op het spel van de Turkse club te drukken.



Dat was in januari duidelijker dan ooit, want ze leidde Fenerbahçe naar 5 zeges op een rij in de EuroLeague, wat meteen ook de kwalificatie voor de kwartfinales betekende voor haar club.



Meesseman was afgelopen maand gemiddeld goed voor 19 punten, 6,2 rebounds en 2,8 assists.