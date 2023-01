Antetokounmpo maakt 50 punten in MVP-strijd, Morant brengt Memphis weer tot leven

Met 20 van zijn 26 shotpogingen die binnengingen, zocht Antetokounmpo naar het eind van de thuismatch volop naar het ronde getal. Dat diende als antwoord op de 47 punten van Joel Embiid daags ervoor met de Sixers tegen Denver.



De inzet: de titel van MVP. Embiid is een concurrent van Antetokounmpo, de laureaat van 2019 en 2020, en Jokic, de beste in 2021 en 2022. De ontknoping kennen we in juni.



De Bucks wonnen een 4e keer op een rij en zitten als derde in het Oosten nummer 2 Philadelphia op de hielen. Boston is voorlopig nog autoritair leider.



De Pelicans leden een 7e nederlaag op een rij, wat niet toevallig samenvalt met de afwezigheid van Zion Williamson. Ze tuimelen zo naar 8 in het Westen.



De nummer 2 in het Westen, Memphis, kon voor eigen volk de negatieve spiraal van 5 verliezen eindelijk omdraaien. Al zag het er lang niet goed uit tegen Indiana: met 19 punten achterstand gingen de Grizzlies het 3e kwart in.



Toen stond Ja Morant op met 27 punten, 15 assists en 10 rebounds. Het is zijn 2e triple-double op een rij, zijn vijfde van het seizoen. Om de boel te redden kon Morant ook rekenen op Jaren Jackson Jr (28 ptn, 8 rbs).