Jens Adams stelt iedereen gerust richting WK: "Gelukkig geen breuken"

De bondscoach bevestigde gisteren het vertrouwen in Jens Adams, door hem op te nemen in zijn WK-selectie van 9 voor Hoogerheide op 5 februari.



Zondag in Benidorm leek het even of Adams zichzelf had uitgeschakeld. Bij de balken viel hij hard op zijn linkerkant en greep hij meteen naar zijn schouder. Hij gaf op met de rechterarm zijn linkerarm ondersteunend, typisch voor sleutelbeenonheil.



"Na onderzoek in België zijn er gelukkig geen breuken van mijn sleutelbeen gevonden", kwam Adams met goed nieuws op Instagram.



Maar hij zal toch wel wat last ondervinden, want hij laat verstaan dat hij niet zomaar meteen weer in actie kan komen. "Hopelijk snel weer op de fiets om klaar te geraken voor het WK over 2 weken!"