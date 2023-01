Wat zullen we van FIFA mogen horen van de VAR? "Bij hockey is de communicatie heel afgelijnd"

De Wereldvoetbalbond FIFA start met een proefproject om de communicatie tussen de scheidsrechter op het veld en de videoref af te spelen in stadions en op televisie. Hockey wordt vaak als voorbeeld gezien, maar in Laat kwam hockeyref Sébastien Michielsen uitleggen dat er toch verschillen zijn.

Vanaf het WK voor clubs, dat begin februari van start gaat, wordt een jaar lang op internationale toernooien de communicatie tussen ref en VAR in het stadion én op televisie afgespeeld. Met dat proefproject lijkt de FIFA tegemoet te komen aan de vraag naar meer openheid, meer begrip en minder discussie onder spelers, trainers en fans. Hockey wordt op dat vlak vaak als een voorbeeldsport gezien. Er is minder discussie, al dan niet (of mede) omdat de communicatie tussen de videoref en de veldscheidsrechter integraal te horen is.

Verschillen (en valkuilen) tussen voetbal en hockey

Sébastien Michielsen is een internationale topscheidsrechter in het hockey. Hij wees donderdagavond in Laat van VRTNWS op enkele verschillen en valkuilen voor het voetbal. Het belangrijkste verschil zit bij de initiatiefnemer om naar beelden te kijken. "In het hockey komt het initiatief om beelden te bekijken van de teams of de veldscheidsrechter. De veldscheidsrechter doet dat in beperkte gevallen wanneer hij twijfelt", legt Michielsen uit. "Teams hebben recht op een review. Krijgen ze gelijk, dan behouden ze de kans om een review aan te vragen. Krijgen ze ongelijk, dan zijn ze die mogelijkheid kwijt voor de rest van de wedstrijd." Dat ligt anders in het voetbal, waar de VAR zelf het initiatief neemt om tussen te komen. Dat zorgt vaak voor meer VAR-tussenkomsten in het voetbal. Alleen dat leidt mogelijk al tot meer discussie.

In het hockey communiceert de videoref met afgelijnde communicatie. Dat laatste is belangrijk. Sébastien Michielsen