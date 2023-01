Play-offs komen er razendsnel aan: wie strijdt voor promotie en voor wie dreigt degradatie?

Dit weekend snoeren de spelers van (bijna) alle clubs in de Challenger Pro League opnieuw hun veters stevig vast. Over drie weken weten we wie nog mag hopen op promotie en wie zal moeten strijden tegen de degradatie. Een stand van zaken.

De reguliere speeltijd in de Challenger Pro League zit er bijna op. Vanavond begint speeldag 19, al is de wedstrijd tussen Jong Genk en Standard al uitgesteld door het winterse weer. Zonder nog meer onvoorziene omstandigheden weten we over drie weken wie de zes ploegen zijn die strijden voor dat ene "gouden" ticket voor promotie naar 1A in de promotieplay-off met zes ploegen. En welke zes ploegen in de degradatieplay-off onder elkaar uitmaken wie afzakt naar 1e amateur. Mathematisch kan er in de stand nog veel gebeuren voor die play-offs beginnen, maar omdat er in de Challenger Pro League niet aan puntenhalvering wordt gedaan, tekenen er zich duidelijke favorieten af voor promotie en degradatie.

Beerschot en SK Beveren

Voor Beerschot is elk jaar langer wachten tot promotie naar de hoogste klasse een jaar te veel. Beerschot deelt na een zegereeks van vijf opeenvolgende zeges, die pas vorig weekend in een inhaalmatch gestopt werd, voorlopig de leidersplaats met Beveren. Uitgerekend die twee ploegen spelen zondag tegen elkaar. En dat belooft niet alleen door het klassement een boeiende wedstrijd te worden. "Beerschot charmeert me uitermate dit seizoen met het leukste voetbal van de Challenger Pro League", opent Eleven Sports-commentator Jeroen Roppe het gesprek. "Trainer Andreas Wieland heeft veel sneller dan ik had verwacht schoon schip gemaakt en zijn ploeg op de rails gekregen. Het trio Baeten - Verlinden - Thorisson doet het uitstekend voorin en op het middenveld heerst Sanusi als de patron."

Ik begrijp niet waarom geen enkele 1A-club Mbokani gehaald heeft. Jeroen Roppe

De achilleshiel van Beerschot kwam in de laatste wedstrijd tegen Deinze wel bloot te liggen. "Hun kern is nogal smal", zegt Jeroen Roppe. "Tegen Deinze misten ze bijvoorbeeld Sanusi en dat liet zich meteen voelen." Bij tegenstander SK Beveren is de teamgeest de grote kracht waar trainer Wim De Decker op rekent. "Beveren is echt gegroeid dit seizoen en steunt behalve op teamgeest ook op de vele ervaren spelers. Dat is in 1B altijd een belangrijke factor geweest", herinnert Jeroen Roppe ons. Maar Beveren heeft nog een extra, misschien wel ultieme wapen: Dieumerci Mbokani. "Ik begrijp niet waarop clubs uit 1A hem niet gehaald hebben. Iemand als hij hebben de concurrenten van Beveren niet en dat kan het verschil maken in de titelstrijd."

Het rommelt bij RWDM

RWDM begon het seizoen misschien wel als dé favoriet om kampioen te worden en volgt op een punt van het leidersduo. Alles onder controle dus in Brussel. Of toch niet? Er lijkt een haar in de boter te zitten tussen voorzitter Thierry Dailly en eigenaar John Taxtor. Dailly heeft publiekelijk laten verstaan dat hij het jammer vindt dat de club afscheid nam van Julien Gorius als sportief directeur en dat tijdens de transferperiode. Mogelijk wil eigenaar Taxtor zijn greep op de club versterken en spelers uit zijn eigen netwerk - hij is ook mede-eigenaar van Crystal Palace, Lyon en Botafogo - stallen in Brussel.

"Feit is dat er momenteel niets beweegt op het vlak van transfers", zegt Jeroen Roppe. "RWDM heeft een sterke kern, maar aanvallend valt het wat tegen." "Daarom is het vreemd dat ze niet geprobeerd hebben bijvoorbeeld Rocha (van Lierse naar Polen vertrokken) of Mertens (van Club NXT teruggekeerd naar Deinze) te strikken." "Mogelijk speculeren ze dat Obbi Oulare opnieuw helemaal fit raakt en ontploft, maar dat is een gok." Al is er ook iets waar RWDM zich aan kan optrekken. In de reguliere competitie verloor het vaak punten tegen belofteteams. Dat is extra verrassend omdat de Brusselaars in de duels met de andere topploegen wel vaak goed deed. Als RWDM die lijn kan doortrekken in de promotieplay-off, krijgen we volgend seizoen misschien drie Brusselse clubs in de JPL.

Degradatiegevaar voor belofteteams

Eén club verlaat na dit seizoen het profvoetbal, de ploeg die laatste wordt in de degradatieplay-off.



Voorlopig bengelen Virton en Jonk Genk helemaal achteraan het klassement. Ook Dender en Jong Standard kunnen allesbehalve gerust zijn. "Ik vrees vooral voor die twee belofteteams", zegt Jeroen Roppe. "Virton en Dender hebben een aantal gerichte transfers gedaan, waarmee ze zich volgens mij wel zullen redden." Virton gaf een contract aan spelers met 1A-ervaring zoals Ilombe Mboyo, Alessandro Albanese en Pierre Bourdin. Dender huurt Alexandre De Bruyn bij KV Kortrijk.

Het probleem van Jong Genk is hetzelfde als dat van Club NXT twee seizoenen geleden. Vastgehouden aan het principe van eigen jeugd. Jeroen Roppe

"Het probleem van Jong Genk is eigenlijk hetzelfde als dat van Club NXT twee seizoenen geleden. Genk heeft vastgehouden aan het principe om met eigen, Belgische jeugd te spelen", stelde Jeroen Roppe vast. "Ze hebben hun kern niet aangevuld met wat spelers ouder dan 20 jaar en ook geen gebruik gemaakt van de regel dat een speler ouder mag zijn dan 23 jaar. Zoals Lennart Mertens bij Club NXT en David Hubert bij RSCA Futures. En daar betaalt Genk een prijs voor." "Ik wil er nog aan toevoegen dat ik dit seizoen al erg genoten heb van de vier belofteploegen in de Challenger Pro League. Het is leuk om jonge, getalenteerde Belgen te ontdekken." "Maar bij de selecties van de belofteteams die voortdurend veranderen en het gebrek aan beleving stel ik me tegelijk wel vragen." "Club NXT speelde de ene week met beloftespelers en de volgende week met spelers die in de selectie van de Champions League zaten. En bij de derby tussen RWDM en RSCA Futures was er veel minder sfeer dan je zou hopen."

Volgend seizoen spelen drie clubs voor promotie