Oostende na Europese exit: "De vermoeidheid sloop in de groep"

"Ook zondagmiddag moesten we al een verlenging spelen in de competitie. Dat was er waarschijnlijk net iets te veel aan. Je kunt niet ontkennen dat er vermoeidheid in de groep is geslopen."

Oostende stond aan de verkeerde kant en betaalt volgens de CEO een prijs voor het eivolle speelschema. "De vermoeidheid heeft toegeslagen. Dit was onze 3e wedstrijd in 5 dagen, een stevige reis inclusief."

87-81 na de verlenging: Oostende is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de 1/8e finales van de Champions League. Bahcesehir moest zijn tenen uitkuisen, maar maakte zijn favorietenrol waar.

We zetten het Belgische basketbal op de kaart en we tonen wat we in onze mars hebben, maar het is jammer dat we dat niet kunnen doen in de round of 16.

Bij de kustploeg is de teleurstelling dan ook groot. "We zijn trots op onze jonge en Belgische groep. Bij de 6 genomineerden voor beste jongere zijn met Vrenz Bleijenbergh en Kay van der Vuurst 2 spelers."

Is er nu mentaal oplapwerk nodig? "Ja, want vrijdag en zondag spelen we al de halve finales in de beker tegen Charleroi. Dat worden weer zware wedstrijden."