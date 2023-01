De Wereldbeker-veldrit in Benidorm: geen meter op strand, met Grote Drie en een mensenzee

Dit weekend (zondag 22 januari) slaat de Wereldbeker veldrijden voor het eerst zijn tenten op in de populaire Spaanse badplaats Benidorm. Hoe is de Wereldbeker daar terechtgekomen? Hoe ziet het parcours eruit? Hoe is de organisatie erin geslaagd om zowel Van Aert, Van der Poel als Pidcock naar Benidorm te lokken? En wordt er een massa volk verwacht? We beantwoorden hieronder alle vragen.

Waarom een veldrit in Benidorm?

Spanje is geen onbekend terrein in de Wereldbeker. Tot en met 2011 ontving Igorre (in het Baskenland) jarenlang de beste veldrijders. Kevin Pauwels is de winnaar van de laatste editie. Benidorm is wél een nieuwkomer in het veldritcircuit. Hoe komt de Wereldbeker terecht bij de populaire reisbestemming aan de Costa Blanca? "Een Wereldbeker-veldrit in Benidorm is voor alle partijen interessant", zegt Nicolas Van Looy, persverantwoordelijke van de gloednieuwe veldrit. "Wereldbeker-organisator Flanders Classics vindt Benidorm interessant omdat het een heel bekende reisbestemming is in België, Nederland en Groot-Brittannië." "Voor Benidorm is het organiseren van een Wereldbeker-veldrit dan weer heel interessant omdat het op tv wordt uitgezonden in alle landen waar de toeristen vandaan komen." "Door die visibiliteit in bijvoorbeeld België en Nederland verwacht Benidorm het toerisme nog een extra impuls te geven."

Hoe ziet het parcours eruit?

Verwacht zondag geen zandcross aan de Costa Blanca. "Het strand van Benidorm is niet ideaal voor een veldrit. Als we daarop een parcours zouden uittekenen, zou het enkel bestaan uit zand en beton", zegt Van Looy.

"Er zijn geen parken in de buurt van het strand. Hier staan enkel appartementsblokken en hotels. Een parcours dat 100 procent op het strand wordt gereden, is ook geen optie." Hoe ziet het parcours er dan wel uit? "De omloop verbindt 2 parken met elkaar." "Het eerste park - Parque de Foietes - is een stadspark met een speeltuin in. Dat is het meest technische gedeelte van het parcours met een zandbak, balkjes en 2 trappen." "Het tweede park - Parque del Moralet - is een bos met een beklimming gevolgd door een snelle afdaling. Daar zijn heel wat hoogtemeters te verteren, maar techniek is er minder belangrijk." Welk soort cross krijgen we zondag in Benidorm? "Een snelle cross op een droog parcours. Het zal zonnig zijn met temperaturen tot 15°C. Van wind is er geen sprake."

Het parcours van de Wereldbeker-veldrit in Benidorm.

Hoe is Benidorm erin geslaagd om de Grote Drie te lokken?

Met Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Tom Pidcock heeft Benidorm de eer om als eerste (en voorlopig enige) cross in 2023 de Grote Drie te ontvangen. "Dat we de cross in de 2e helft van januari organiseren, heeft voor een groot stuk te maken met het feit dat bijna alle veldrijders in die periode hier op stage zijn", zegt Van Looy. "De enige die hier momenteel niet in de buurt vertoeft, is Pidcock. Hij verblijft op Mallorca, maar dat is maar een uurtje vliegen van hier."

Hoeveel toeschouwers worden er verwacht?

Benidorm zal qua sfeer veel weg hebben van een Vlaamse cross.



"We verwachten zondag meer dan 10.000 mensen langs het parcours", zegt Van Looy. "In voorverkoop zijn al rond de 9.000 tickets verkocht." Zal het een ouder publiek zijn, aangezien Benidorm vooral populair is als overwinteringsoord? "Hier wonen inderdaad vooral oude mensen. Maar we verwachten ook heel veel veldritfans uit het noorden van Spanje." "De passie die ze in het Baskenland hebben voor de cross is een beetje vergelijkbaar met die in Vlaanderen."

We verwachten zondag meer dan 10.000 mensen langs het parcours. Nicolas Van Looy (persverantwoordelijke van Wereldbeker-cross Benidorm)

Een week na de Wereldbeker-veldrit vinden in Benidorm ook de Spaanse preselecties voor het Eurovisiesongfestival plaats. "Door die 2 evenementen zal het een historische januari-maand worden voor het toerisme in Benidorm", weet Van Looy. "We verwachten een massa volk door beide evenementen."

Krijgen we in Benidorm een mensenzee zoals in Zonhoven te zien?

Is veldrijden groot in Spanje?

In het Baskenland is veldrijden al decennialang hot. Daar was de Wereldbeker-veldrit in Igorre in het verleden het bewijs van. "In heel Spanje wint veldrijden momenteel aan populariteit. Dat komt omdat elke veldrit sinds 2 jaar op tv te zien is in Spanje", legt Van Looy uit. "Elke wielerfan wil de strijd tussen Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock zien." "Met Felipe Orts hebben we ook een Spanjaard die mooi in beeld rijdt. Hij is de nationale kampioen en het boegbeeld van het Spaanse veldrijden."

Felipe Orts is de Spaanse kampioen veldrijden.

stand wereldbeker veldrijden mannen 1. Laurens Sweeck 333 ptn 2. Michael Vanthourenhout 309 3. Eli Iserbyt 249 4. Lars van der Haar (Ned) 246 5. Niels Vandeputte 210 6. Mathieu van der Poel (Ned) 168 7. Jens Adams 160 8. Kevin Kühn (Zwi) 156 9. Toon Vandebosch 141 10.

Wout van Aert 140