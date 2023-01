AA Gent moet Vadis Odjidja enkele weken missen na operatie aan knie

Vadis Odjidja viel zondag tegen Kortrijk al na een kwartier uit. Er werd gevreesd voor een zware knieblessure en een langdurige onbeschikbaarheid, maar de schade lijkt mee te vallen.

De 33-jarige middenvelder heeft dinsdag een kijkoperatie ondergaan. Wellicht zal hij daardoor minstens een maand buiten strijd zijn.

Odjidja is een vaste waarde bij de Buffalo's en kwam dit seizoen in alle competities opgeteld al 28 keer in actie.