Het geld van onze clubs: "Standard volgt hetzelfde traject als Anderlecht, maar zonder kapitaalinjectie"

De donkerrode cijfers van Standard

"Ze hebben die spaarpot in Luik helemaal opgegeten om tekorten makkelijker op te vangen en de laatste jaren verder gegeten van iets dat er niet meer was", zegt Peeters.

Waar de boekhouding momenteel pas echt onheilspellend rood kleurt, is bij Standard . In Luik lijkt de financiële situatie de minst gunstige van België. De schuld bedraagt om en bij de 50 miljoen euro en het eigen vermogen is negatief.

"In de officiële jaarrekening staat het daarom ook niet, maar Standard gebruikte die marktwaardes van spelers wel als argument om te zeggen dat ze er eigenlijk veel beter voor staan dan wat lijkt. Omdat spelers kapitaal vertegenwoordigen. Maar dat kapitaal is onzeker."

"Wat positief is, is dat de commerciële waarde van een club als Standard niet verdwijnt. Er zijn veel fans en ze spelen in een grote stad. Dat voordeel zie je ook bij Antwerp, dat 20 jaar heeft geslapen."

Middenmoter of PO I-ploeg?

"Je kan in België volgens mij rond plaats 10 spelen en het financieel oké doen. Hét voorbeeld is Charleroi , dat nooit grote winsten maakt, maar ook nooit grote verliezen."

De vraag die sporteconoom Thomas Peeters zich daarbij stelt, is welke ambitie een club als KVM heeft. "Willen ze een middenmoter zijn of elk jaar meedoen voor play-off I ?"

Club de sterkste, benieuwd naar Antwerp

Vorige week vertelde voorzitter Ivan De Witte van AA Gent in De Tribune dat hij bereid is om na te denken over zijn eigen positie als dat nodig is in de zoektocht naar investeerders voor zijn club. AA Gent ging vorig jaar 6 miljoen euro in het rood.

Nog altijd een gevolg van de coronacrisis, zei Ivan De Witte. "De cijfers van AA Gent zijn niet zo slecht", beaamt sporteconoom Thomas Peeters.

"Gent heeft een goed stadion en dat sluiten door corona kan erger zijn voor een club als Gent dan bijvoorbeeld voor een club als Union dat in een verouderd stadion speelt."



"Anderzijds zou het toch de tijd van de heropleving moeten zijn en zou het opnieuw beter moeten gaan."

Club Brugge is in België met kop en schouders de financieel sterkste ploeg op dit moment. "Dat zal zeker nog even zo blijven", voorspelt Peeters. "Zeker in de volgende jaarrekening, waarin de opbrengsten uit de succesvolle Champions League-campagne zullen verschijnen."

Van Antwerp is de jaarrekening nog niet bekend gemaakt, maar Thomas Peeters kijkt er met spanning naar uit. "We weten dat de inkomsten van Antwerp jaar na jaar stijgen. Dat is niet vreemd, want ze komen van erg ver."

"Ik ben benieuwd omdat de inkomsten vorig jaar 35 miljoen euro waren, maar wel na een coronaperiode. De inkomsten bij AA Gent zijn 70 miljoen euro en dat betekent dat Antwerp nog altijd heel wat werkpunten heeft."