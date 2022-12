Mathieu van der Poel: "Mis 1% om het af te maken, nu tijd om stevig nieuwjaar te vieren"

"Ik probeerde een paar keer het verschil te maken, maar kon dat niet vasthouden", doet Mathieu van der Poel zijn verhaal.

"In de laatste ronde plaats ik dan een goede aanval. Helaas maak ik aan de materiaalpost, waar heel diepe sporen lagen, een foutje. Dat kost me mijn voorsprong en de zege. In de sprint was Wout de sterkste."

"Ik had volgens mij een kloof die groot genoeg was om te winnen. Maar foutloos blijven hoort ook bij de cross."

Toch had Van der Poel nog alles in handen om het af te maken. "Ik mis het laatste procentje om dat te doen", zegt hij. "Het beste was er van af na de zware inspanning van de laatste ronde."